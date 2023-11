Startschuss für neuen Supercomputer

Von Matthias Kros

Berlin/Heidelberg. Der Heidelberger Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI) Aleph Alpha hat auf dem sogenannten GovTech Campus Deutschland in Berlin eines der weltweit leistungsstärksten KI-Rechenzentren eröffnet. Es wurde in Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Nvidia entwickelt, heißt Alpha ONE und belegt den Angaben zufolge Platz