Heidelberg. (kla) Heidelberg Materials will das CO2-Abscheide-Projekt LEILAC-2, das eigentlich in Hannover geplant war, nun in Ennigerloh umzusetzen. Das teilte der Baustoffkonzern am Mittwoch in Heidelberg mit. Die Demonstrationsanlage sollte ursprünglich im Zementwerk in Hannover gebaut werden, 2025 in Betrieb gehen und zeigen, dass 20 Prozent der CO2-Emissionen, die während des Herstellungsprozesses entstehen, abgeschieden werden können. Geplant war, am Standort rund 100.000 Tonnen CO2 jährlich abzuscheiden. Vor genau zwei Jahren, im März 2022, gab es grünes Licht für das Projekt. Es gehe nun in die Umsetzungsphase, teilte der Konzern damals mit.

In Hannover wird es nun allerdings nicht realisiert. "Nachdem dort die Klinkerproduktion im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 eingestellt wird, wurde die Suche nach einem anderen Standort notwendig", teilte der Konzern mit. Dieser ist nun das rund 150 Kilometer entfernte Zementwerk in Ennigerloh.

Im Januar hatte Heidelberg Materials angekündigt, die Klinikerproduktion in Hannover einzustellen. Der Dax-Konzern begründete das mit einem deutlichen Absatzrückgang bei Zement. Zudem werde wegen der Bemühung um mehr Nachhaltigkeit weniger Klinker benötigt. Die Stilllegung in Hannover bedeutet den Wegfall von einem Großteil der rund 120 Arbeitsplätze im Werk.