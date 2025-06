Von Matthias Kros

Heidelberg. Auch die Heidelberger Druckmaschinen AG will ihre Hauptversammlung in diesem Jahr nicht mehr in Präsenz durchführen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zu dem Aktionärstreffen am 26. Juli hervor. Anders als in den beiden Vorjahren habe der Vorstand beschlossen, eine rein virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.