Güstrow (dpa) - In Güstrow ist die nach Betreiber- und Branchenangaben bundesweit größte Verflüssigungsanlage für Bio-LNG offiziell eröffnet worden. Sie stellt klimaneutralen Kraftstoff als Flüssiggas unter anderem aus Hühnertrockenkot für den Lkw-Verkehr her. "Wir sind mehr als stolz", sagte Olaf von Lehmden, Vorstandschef der Envitec Biogas AG, am Donnerstag.

Nach Firmenangaben kann