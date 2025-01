Goslar/Walldorf. (kla) In Deutschland bekennen sich immer mehr Manager klar zur Vielfalt in ihren Unternehmen. Vielfältigkeitsprogramme dürfte nicht der Wirtschaftskrise zum Opfer fallen, sagte etwa Bahn-Vorstand Martin Seiler am Donnerstag.

Vielfältigkeit in der Belegschaft sorge für Stabilität, erklärte er bei der Eröffnungsveranstaltung des Verkehrsgerichtstages in Goslar.