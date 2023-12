Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. April 2024 wird Markus Kamieth (53) Vorsitzender des Vorstands der BASF SE. Dies entschied der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch. Markus Kamieth ist seit 2017 Mitglied des Vorstands der BASF SE. Er folgt auf Martin Brudermüller (62), der das Unternehmen seit 2018 als Vorstandsvorsitzender führt und seit 2006 Mitglied des Vorstands ist. Sein Abgang war lange klar.

Kurt Bock, Aufsichtsratsvorsitzender der BASF SE: "Martin Brudermüller hat BASF seit 2018 mit Mut und Weitsicht geführt. Er hat BASF mit großer Führungsstärke durch außerordentlich herausfordernde Zeiten geleitet und gleichzeitig entscheidende Weichenstellungen für den langfristigen Erfolg des Unternehmens vorgenommen. Dazu gehört insbesondere der Fokus auf die Transformation der BASF hin zu Klimaneutralität. Der Aufsichtsrat dankt Martin Brudermüller für seine herausragenden Leistungen. Mit Markus Kamieth übernimmt ein überaus kompetenter und erfahrener Nachfolger, der während seiner vielfältigen beruflichen Stationen in Deutschland, den USA und Asien hervorragende Ergebnisse für BASF erzielt hat".

Arbeitsdirektorin Melanie Maas-Brunner (55), die ebenfalls als neue Konzernchefin gehandelt worden war, wird ihren bis 31. Januar 2024 laufenden Vertrag dagegen nicht verlängern. Bock: "Der Aufsichtsrat bedauert den über einen längeren Zeitraum gereiften Wunsch von Melanie Maas-Brunner, sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen zu wollen, und dankt ihr herzlich für ihre Verdienste." Nachfolgerin für den Posten als Arbeitsdirektorin wird Katja Scharpwinkel (54).