Karlsruhe. (dpa/lsw) Die L-Bank hat im vergangenen Jahr verstärkt baden-württembergischen Unternehmen mit Finanzproblemen unter die Arme gegriffen. Das zugesagte Volumen an Liquiditätskrediten hat sich mit rund 404 Millionen Euro mehr als verdreifacht, wie das Geldinstitut am Freitag in Karlsruhe mitteilte. 2022 lag die Summe bei rund 120 Millionen Euro. Das zugesagte Kreditvolumen des vergangenen Jahres sei in keiner der bisherigen Wirtschaftskrisen auch nur annähernd erreicht worden. 732 Unternehmen sei mit dem Geld geholfen worden, den akuten Finanzbedarf zu decken.

Nach vorsichtigem Optimismus im ersten Quartal des vergangenen Jahres hätten sich Stimmung und Erwartungen der Unternehmen im Südwesten von Quartal zu Quartal verschlechtert, teilte die L-Bank mit. Als Gründe für die finanziellen Engpässe nannte das landeseigene Institut die hohe Inflation, steigende Zinsbelastungen sowie anhaltend hohe Energiekosten und sprunghaft gestiegene Beschaffungskosten.

Insgesamt bewilligte die Landeskreditbank vergangenen Jahr etwas mehr als 3,7 Milliarden Euro an zinsgünstigen Darlehen und Zuschüssen für etablierte und junge Unternehmen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das - ohne die ausgelaufenen Corona-Programme sowie Sonderfinanzierungen - ein Rückgang um rund sieben Prozent.

"Mit unseren Förderprogrammen leisten wir einen entscheidenden Beitrag, um in schwierigen Zeiten Unternehmen zu stabilisieren und Investitionen für die Zukunft zu ermöglichen", teilte Vorstandschefin Edith Weymayr mit. Die Bilanz zeige, dass die Wirtschaft im Land auch im vierten Krisenjahr noch widerstandsfähig und stark genug sei, um trotz lahmender Konjunktur in die Zukunft zu investieren.

Die L-Bank unterstützte 2023 etwas mehr als 14.400 Unternehmen. 2380 davon waren Start-ups und junge Unternehmen. Unterm Strich seien bei den geförderten Firmen rund 9500 zusätzlich Arbeitsplätze entstanden. Kreditinstitute wie die L-Bank verwalten Fördermittel einzelner Bundesländer und geben diese weiter - über spezielle Programme zum Beispiel für Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.