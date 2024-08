Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Getränkehersteller Capri-Sun mit deutschem Sitz und großem Abfüllwerk in Eppelheim will für seine Trinkpäckchen den orangenen Plastikstrohhalm wieder einführen. "Wir arbeiten darauf hin, zumindest in der Schweiz, wo im Gegensatz zur EU das Verbot nicht gilt, wieder ein recyclebares Plastikröhrchen zu verwenden", sagte Roland Weening,