München (dpa) - Das Ifo-Institut sieht Menschen mit mittleren Einkommen in Deutschland "am Rande ihrer Belastungsfähigkeit". Im europäischen Vergleich trage die Mittelschicht in Deutschland mit die höchste Steuer- und Abgabenlast.

"Mit einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen vom