Von Klaus Welzel

Stuttgart. Zugewandt war er. Aufmerksam und freundlich. In seinem Bungalow am Rande Stuttgarts fand sich nur die Kunst, die den nüchternen Stil betonte. An den Betonwänden etwas im Stil von Kandinsky. Alles sehr modern. An einem heißen Sommertag im Juli 2022 genau die richtige Umgebung für ein Interview. Es sollte eines seiner letzten sein.

Edzard