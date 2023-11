Strompreispaket: Wie viel Entlastung ist wirklich geplant?

EILMELDUNG 17:23 Uhr

Polizei: Offenburger Schüler nach Angriff mit Schusswaffe gestorben

Nach dem Schusswaffenangriff an einer Schule im badischen Offenburg ist ein Schüler an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.