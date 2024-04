Börse in Frankfurt

Nach der jüngsten Erholung ist der deutsche Aktienmarkt ohne klare Richtung in eine ereignisreiche Woche gestartet. Der Dax sank am Montag um 0,24 Prozent auf 18.118,32 Punkte. Dagegen schloss der MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen repräsentiert, mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 26.344,50 Zählern.