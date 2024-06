Börse in Frankfurt

Eine Zinssenkung in der Eurozone hat am Donnerstag keine größeren Wellen am deutschen Aktienmarkt verursacht. Der Dax gab lediglich einen Teil seiner Gewinne ab, als Anleger erkannten, dass die erwartungsgemäße Entscheidung durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitindex nicht mehr antreiben kann. Anleger vermissten auch Hinweise, dass es zeitnah weitere Lockerungen geben könnte.