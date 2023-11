Börse in Frankfurt

Der Dax ist am Dienstag nah an der Marke von 16.000 Punkten geblieben. Vor den im Wochenverlauf erwarteten Inflationssignalen aus der Eurozone und den USA herrschte unter den Anlegern Zurückhaltung. Der deutsche Leitindex kam letztlich auf ein Plus von 0,16 Prozent auf 15.992,67 Punkte. Der MDax gab dagegen um 0,41 Prozent auf 26.007,22 Zähler nach.