Dem deutschen Aktienmarkt haben zum Auftakt in die neue Woche positive Treiber gefehlt. Der Leitindex Dax gab am Montag um 0,49 Prozent auf 16.622,22 Punkte nach. Er blieb damit in der Handelsspanne zwischen 16.450 und 16.850 Punkten, in der er sich die meiste Zeit seit Jahresbeginn bewegt hat. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor in dem zu Wochenbeginn insgesamt trüben Umfeld 1,18 Prozent auf 25.987,69 Punkte.