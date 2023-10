Dax beendet turbulente Woche leicht im Minus

Börse in Frankfurt

Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. Der Gaza-Krieg, hartnäckig hohe Renditen von US-Staatsanleihen und Quartalsberichte aus den USA und Deutschland hatten die Kurse zuletzt belastet. Hinzu kamen am Donnerstag Kursturbulenzen beim Energietechnikkonzern Siemens Energy.