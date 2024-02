Börse in Frankfurt

Eine Reihe positiver Nachrichten haben den Dax am Dienstag nach einem zunächst eher trägen Verlauf doch noch in Rekordhöhen geschickt. Unterstützungsankündigungen für den chinesischen Aktienmarkt durch die dortige Regierung halfen ebenso wie Gewinne an der Wall Street nach starken Quartalsberichten. Hinzu kamen erfreuliche Konjunkturdaten aus Deutschland. Der Auftragseingang für die Industrie war überraschend gestiegen, während Analysten einen leichten Rückgang erwartet hatten.