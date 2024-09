Von Bernd Glebe

Ludwigshafen. Die Unternehmer im Land sorgen sich um die Arbeitsplätze am Industriestandort Rheinland-Pfalz – besonders in der Chemie. "Aktuelle Zahlen etwa zu den Direktinvestitionen belegen, dass branchenübergreifend immer weniger in unseren Standort investiert wird, während zugleich immer mehr Investitionen und damit auch Produktionen ins Ausland abwandern", sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU). Wenn deswegen wichtige Unternehmen wie der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF umstrukturieren müssten, verstärke das die Sorge um den gesamten Wirtschaftsstandort.

Der Dax-Konzern leidet unter gestiegenen Energiepreisen und Kostendruck. Als Konsequenz hat das Management ein weiteres milliardenschweres Sparprogramm und einen erneuten Stellenabbau im Stammwerk Ludwigshafen angekündigt. BASF macht in Deutschland seit zwei Jahren Verlust. Der größte Produktionsstandort des Konzerns soll neu aufgestellt werden. Erwartet wird, dass Details dazu und zum neuen Zielbild für Ludwigshafen am heutigen Donnerstag im Rahmen des Kapitalmarkttags verkündet werden.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) betonte, die Landesregierung stehe in sehr engem Austausch mit den energieintensiven Unternehmen des Landes, "selbstverständlich auch mit der BASF". Die chemische Industrie stehe wie die anderen energieintensiven Industriezweige in Europa unter einem erheblichen internationalen Wettbewerbsdruck. Bei der Situation von BASF handele es sich demnach nicht um ein rheinland-pfälzisches Spezifikum, sondern um Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland sowie Europa insgesamt.