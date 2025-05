Stuttgart (dpa/lsw) - Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg kommt weiterhin nicht in Schwung. Im Mai lag die Zahl der Arbeitslosen bei 289.624 - und damit 0,2 Prozent unter dem April-Wert. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,5 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosigkeit um 1,5 Prozent.

Im Mai sind mehr als 23.000 Menschen arbeitslos geworden - das sind nach Angaben der Agentur ungewöhnlich viele. Den Trend dazu gebe es bereits seit Juli 2024. Das liegt demnach daran, dass Unternehmen in größerem Umfang Stellen abbauen und befristete Verträge auslaufen lassen. Zum Teil komme es auch zu Kündigungen. Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage finden die Menschen, die arbeitslos geworden sind, aber nur schwer einen neuen Job. Viele Firmen verzichteten auf Neueinstellungen, hieß es.

Die Arbeitslosigkeit im Mai lag den Angaben nach deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im Mai 2024 waren im Land 262.466 Menschen ohne Beschäftigung - und damit gut 27.150 weniger als aktuell. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 4,2 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Mai vorlag.