Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Ungeachtet der kriselnden Chemiebranche und speziell der BASF in Ludwigshafen glauben die jungen Leute offenbar weiter an eine Zukunft der "Anilin". "Wir haben für den Ausbildungsstart 2025 bereits über 2000 Bewerbungen erhalten", sagte Elmar Benne, Leiter Aus- und Weiterbildung der BASF, am Montag bei einem Pressegespräch in Ludwigshafen.