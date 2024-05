Wolfsburg (dpa) – Volkswagen will trotz der aktuellen Flaute bei E-Autos das Tempo bei der E-Mobilität hochhalten. "Wir sehen in der Elektro-Mobilität die Zukunft der Automobilindustrie", sagte Konzernchef Oliver Blume bei der Online-Hauptversammlung in Wolfsburg. Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge wolle man das Tempo sogar noch erhöhen.

Innerhalb von drei Jahren will der Konzern ein