EILMELDUNG 15:55 Uhr

Prozess gegen Trump in Dokumentenaffäre soll im Mai 2024 starten

Der Gerichtsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente soll am 20. Mai 2024 beginnen. Die für den Fall zuständige Richterin Aileen Cannon teilte das Datum in einer am Freitag veröffentlichten Verfügung mit.