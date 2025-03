Heidelberg. (RNZ) 175 Jahre in 43 Minuten. RNZ-Wirtschaftsredakteurin Barbara Klauß blickt im Gespräch mit Götz Münstermann auf die Firmengeschichte der Heidelberger Druckmaschinen. Es geht um einen Weltmarktführer aus Wiesloch und Walldorf, den "Mehdom" in Heidelberg und wie das Unternehmen in die Krise rutschte. Und warum sich das Unternehmen mit der Stadtverwaltung Heidelberg vor Gericht treffen musste.

