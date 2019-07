Von Martin Oversohl

Stuttgart. Deutscher Hiphop kann klingen wie ein Baumschneidekurs: "Schnippndibipnbadip sipndipndip" rappten die Fantastischen Vier Anfang der 1990er Jahre noch unbedarft. Ein hüpfender, johlender Gegenentwurf war das damals zum dunklen Gangster-Rap mit seinen Bildern aus Gewalt und Verachtung, deutschsprachiger Rap, ein Exot.

Nun sind die "Fantas" sogar reif fürs Museum. Zur Feier des 30. Bühnenjubiläums haben das Quartett und das Stuttgarter Stadtpalais tief in den Kisten gekramt und alte Schallplatten, T-Shirts und Autogrammkarten, klobige Computer und Aufkleber gesammelt, um die Erinnerung an die Fantastischen Vier hochleben zu lassen. Unter dem Titel "Troy", eine Anspielung an einen Titel aus dem Jahr 2004, stellt das Stadtmuseum diese Reminiszenz zusammen. Vor allem für Fans gehört bis Ende März 2020 ein Besuch zum Pflichtprogramm. Andere könnten in der chronologisch angeordneten Schau ein wenig den Überblick verlieren.

Wirklich ahnen konnten sie damals, am 7. Juli 1989, nicht, dass aus ihnen mal ein jahrzehntelang gefeiertes Musikprojekt werden würde: beim ersten Auftritt in einem stillgelegten Kindergarten hüpften die HipHopper für 3,50 Mark Eintritt auf wackeligen Euro-Paletten. Es war das erste Konzert unter ihrem deutschen Namen. "Deshalb haben wir dieses Datum als unseren Geburtstag auserkoren", sagt Bandmitglied And.Ypsilon. Ein paar Jahre später gelingt ihnen mit "Die da!?!" der Durchbruch.

In den Jahren danach legten die Vier die bunten Klamotten ab und spielten sich mit Songs wie "Tag am Meer" und "Sie ist weg" frei. 1999 folgt das Nummer-eins-Album "4:99" mit dem Hit "MfG". Das Erfolgsgeheimnis? "Die Fantastischen Vier haben sich immer wieder neu erfunden, waren innovativ in allem, was sie getan haben", meint Professor Hubert Wandjo von der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. In all den Jahrzehnten scheinen sie nicht müde zu werden, stimmgewaltig sind sie, sprachlich flink und humorvoll. Das dürfte auch die Dokumentation "Wer 4 sind" zeigen, die am 15. September in die Kinos kommt.

Dabei war der erste Auftritt im Vorort Wangen auch die Geburtsstunde des deutschen Raps: "Die Fantastischen Vier haben große Verdienste für die deutsche Popkultur geleistet", sagt Professor Wandjo. "Sie waren die ersten, die deutschsprachigen Hip-Hop massenkompatibel gemacht und aus der Nische in den Mainstream getragen haben."