Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zwei Virologen, zwei Epidemiologen und ein Intensivmediziner – allesamt renommierte Wissenschaftler mit langen Publikationslisten, vier von ihnen Professoren, einer Medizinaldirektor am Landesgesundheitsamt: Das ist der Beraterkreis, den sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum besseren Verständnis der Ausbreitung des Corona-Virus Sars-Cov2 und der davon hervorgerufenen Covid-19-Erkrankung zugelegt hat.

Zweimal wöchentlich – immer montags und donnerstags abends – finden seit drei Wochen, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, Videokonferenzen dieses "intimen Kreises", wie ihn ein Teilnehmer nennt, statt. Moderiert von Kretschmanns Staatskanzleichef Florian Stegmann wird dann planmäßig eine Stunde gesprochen, meist wird überzogen. Im Hintergrund lauschen neben Kretschmann und Stegmann noch weitere Mitarbeiter des baden-württembergischen Regierungschefs mit.

Er wolle "ein ungeschminktes Bild der Lage", habe der Ministerpräsident bei der ersten Sitzung gefordert, erinnert sich einer der Experten. "Er fragt immer sehr intensiv und sehr konkret nach", sagt ein anderer. Man fühle sich verstanden und wertgeschätzt. Die Expertise fließe erkennbar und schnell in politische Maßnahmen ein. Oft werde vorab ein Thema in den Mittelpunkt gestellt. Einmal ging es beispielsweise vor allem um die Frage der Kapazität der Intensivmedizin im Land. Beim jüngsten Termin, am Abend des Gründonnerstags, sollte es unter anderem um mögliche neue Test-Strategien gehen.

Der Ton sei direkt, die Atmosphäre konzentriert. "Das ist nicht so, als fachsimpelten wir da beim Bier", sagt ein Professor. Er und seine Kollegen referierten, je nach Thema, die Lage aus der jeweiligen Perspektive, vor allem aber stelle Kretschmann Fragen und lasse sich Zusammenhänge, aber auch Details erklären. Ausgewählt haben die Experten laut Kretschmanns Sprecher das Gesundheits- und das Staatsministerium selbst. Die Mitglieder im Einzelnen:

> Winfried Kern, Virologe: Er ist Professor für Klinische Infektiologie am Universitätsklinikum Freiburg und ärztlicher Leiter der Abteilung für Infektiologie. Kern stammt aus dem Saarland. In Kretschmanns Expertenkreis gilt er besonders als Fachmann für Vorhersagen über mögliche Verläufe der Epidemie.

> Hans-Georg Kräusslich ist Abteilungsleiter für Virologie am Zentrum für Infektiologie der Uniklinik Heidelberg. Der 62-Jährige sitzt im Vorstand der Uniklinik - hier geht es zum RNZ-Corona-Podcast mit ihm.

> Martin Eichner ist Biologe und Mathematiker, sein Fachgebiet ist die Epidemiologie und hier besonders die Modellierung möglicher Verläufe von Epidemien. Eichner leitet als Professor das Institut für Klinische Epidemiologie und angewandte Biometrie der Uniklinik Tübingen.

> Christian Wunder ist Chefarzt am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Der aus Balingen stammende Anästhesist und Intensivmediziner leitet am RBK die Abteilung Anästhesie und operative Intensivmedizin. Wunder soll in die Beratung des Ministerpräsidenten besonders seine Expertise zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit besonders schweren Infektionsverläufen auf der Intensivstation einbringen.

> Stefan Brockmann ist vielleicht der wichtigste Manager der Corona-Epidemie in der Landesverwaltung. Der Medizinaldirektor leitet am Landesgesundheitsamt das Referat für Gesundheitsschutz und Epidemiologie. Bei ihm laufen viele Fäden zusammen.