Bei einem Corona-Test wird – wie hier in einem Labor in Singen am Hohentwiel – ein Abstrich genommen, dann das Erbgut des Erregers isoliert und vervielfältigt. Foto: dpa

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Immer mehr Labore im Land können den neuen Corona-Erreger "2019-nCoV" feststellen; ihre Dienstleistung ist gefragt. Doch wie sind die Bedingungen für Probanden? Ein Überblick:

Wer wird getestet? Das liegt im Ermessen der Ärzte. Das zuständige Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI) hat ihnen eine Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt. Der Fokus liegt auf Menschen mit grippeähnlichen Symptomen, die innerhalb von 14 Tagen vor der Erkrankung entweder in einem vom RKI benannten Risikogebiet waren oder Kontakt mit einer bestätigt infizierten Person hatten.

Wo sind Anlaufstellen? Laut Sozialministerium kann jeder niedergelassene Arzt Testproben nehmen. Menschen aus den Risikogruppen werden dringend gebeten, sich vorher telefonisch anzumelden, um keine anderen Praxisbesucher zu gefährden. Um auch bei steigenden Fallzahlen eine Trennung zwischen normalen Patienten und Corona-Verdachtsfällen zu gewährleisten, will das Land mehr zentrale Teststationen und mobile Besuchsdienste einrichten.

Wie läuft die Probenahme? Das RKI empfiehlt, je nach klinischer Situation möglichst Proben parallel aus den oberen und den tiefen Atemwegen zu entnehmen. Der Sprecher von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärt, im Regelfall genüge ein Nasen- und Rachenabstrich. Die Entnahme wird in Schutzkleidung durchgeführt. Seit Mittwoch gelten dafür bundesweite Ausfuhrbeschränkungen. Die Probe soll in dreifacher Verpackung per Paketdienst oder Kurier an ein Labor geschickt werden.

Was geschieht im Labor? Neben dem LGA und den Universitätskliniken können inzwischen zehn private Labore in Baden-Württemberg die Analyse vornehmen. Der sogenannte PCR-Test liefert nach rund fünf Stunden Resultate. Zunächst werden eventuell vorhandene Viren abgetötet, um die Gefahr für das Laborpersonal zu minimieren. Danach wird das Erbgut des Erregers isoliert. Im letzten Schritt wird ein Teil des Erbguts vervielfältigt und so das Virus nachgewiesen. Die Kapazität der Labore ist unterschiedlich; manche können mehrere hundert Proben am Tag untersuchen. Menschen mit positivem Ergebnis werden im Regelfall in einem Krankenhaus isoliert. Enge Kontaktpersonen müssen bis zum Ablauf der zweiwöchigen Inkubationszeit in häusliche Quarantäne.

Wer bezahlt die Tests? Bis Ende Februar hatten die Krankenkassen die Kosten nur bei bestimmten Patienten übernommen. Inzwischen obliegt die Entscheidung dem Arzt. Ein Test ohne Symptome sollte nicht durchgeführt werden, erklärt das Sozialministerium: "Wenn sich eine Person dennoch testen lässt, wird sie die Kosten selbst tragen." Falls ein Arbeitgeber darauf bestehe, solle der Proband vorab die Übernahme klären. Die Labore können 59 Euro abrechnen. Der Gesamtpreis steht aber noch nicht endgültig fest.