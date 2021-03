Heilbronn. (rnz) Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes in der Region soll künftig zentral über ein eigenes Gigabit-Kompetenzzentrum koordiniert und gesteuert werden. Ein entsprechendes Konzept hat die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) mit Unterstützung des Breitbandspezialisten "tktVivax" GmbH und der Rechtsanwaltsgesellschaft "Pricewater-house Coopers Legal AG" (PwC Legal) erarbeitet. Das Konzept wurde nun einstimmig von den Gesellschaftern der WHF beschlossen.

Im nächsten Schritt müssen nun die zuständigen Gremien der Stadt Heilbronn sowie der Landkreise Heilbronn, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber sowie die Verbandsversammlung des Regionalverbands Heilbronn-Franken entscheiden. "Mithilfe des Kompetenzzentrums lässt sich der Breitbandausbau in der Region Heilbronn-Franken deutlich beschleunigen, so dass wir das Glasfasernetz schon in sechs bis acht Jahren flächendeckend zur Verfügung stellen können", betont Harry Mergel, Heilbronner Oberbürgermeister und Vorsitzender der WFG.

Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm sieht weitere Vorteile: "Das Kompetenzzentrum wird für einheitliche Standards und Prozesse sorgen und so als zentraler Dienstleister alle 111 beteiligten Kommunen vor allem beim privatwirtschaftlichen Breitbandausbau unterstützen. Auf der anderen Seite wäre es auch der Ansprechpartner für die Telekommunikationsanbieter und kann auf diese Weise für einheitliche Qualitätsstandards und Konditionen sorgen." Die Zusammenarbeit mit bestehenden Zweckverbänden und anderen Zusammenschlüssen auf Regionsebene sei dabei ausdrücklich vorgesehen.

Eines der zentralen Ziele des neuen Kompetenzzentrums ist es, die Aufwände für die beteiligten Kommunen zu minimieren. Diese könnten zentral auf die Breitbandexpertise der Spezialisten von tktVivax und PwC Legal zugreifen, die rechtlich abgesicherten Musterverträge nutzen und die jeweiligen Projekte durch einheitliche Genehmigungs-, Abstimmungs- und Bau-Prozesse schneller und einfacher abwickeln.

Gleichzeitig wird das Gigabitkompetenzzentrum gegenüber den Telekommunikationsanbietern Qualitätsstandards sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht sicherstellen. Dies ist auch schon im Vorfeld durch ein Markterkundungsverfahren mit der "Deutsche Giga-Netz" GmbH erreicht worden. Mit einem weiteren möglichen Unternehmen sei man noch in Sondierungsgesprächen. Dabei werden unter anderem verbindliche Ausbaureihenfolgen festgeschrieben, Verlege- und Anschlussstandards definiert und Open-Access-Zusagen zu angemessenen Preisen sowie verbindliche Erschließungszusagen für alle Kommunen erreicht. Der Fokus liegt dabei auf den "grauen Flecken" der Breitbandversorgung.

"Statt Einzelprojekten wird so eine ganzheitliche Erschließung in der Region Heilbronn-Franken umgesetzt sowie eine schnelle Realisierung auf Basis zukunftsfähiger Techniken ermöglicht – und dies alles zu attraktiven Verbraucherpreisen", fasst Schumm zusammen. "Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken bekommt mit einer solchen Institution auch Vorbildcharakter für andere Regionen, denn in dieser gemeinsamen und koordinierenden Form treiben nur wenige Regionen den Ausbau der Glasfasernetze voran", betont Dirk Fieml, Geschäftsführer der "tktVivax".