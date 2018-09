Stuttgart. (dpa-lsw) Das Wochenende im Südwesten wird herbstlich kühl. In der Nacht zum Samstag sorge eine Kaltfront für wechselhaftes Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. Demnach kann es in den frühen Morgenstunden zu Schauern kommen. Südlich der Donau betragen die Temperaturen höchstens 15 Grad. Am Oberrhein seien mit viel Glück auch 20 Grad möglich.

Das Wetter am Sonntag werde im wesentlichen trocken, vereinzelte Schauer seien aber möglich. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 18 und 20 Grad. Durch die kalte Atlantikluft werde es aber auch zum Wochenstart noch vergleichbar kühl bleiben, so der DWD.