Heidelberg. (rnz) Auch heute bleibt es sonnig und trocken, die Höchstwerte klettern auf 8 bis 16 Grad. Hinzu kommt schwacher bis böiger Wind aus Osten, das berichtet der Deutsche Wetterdienst. Bestimmend für das Wetter ist im Moment ein Hochdruckgebiet über Osteuropa, aus Südosten kommen milde Luftmassen. Die Nacht zum Freitag startet klar und ohne Niederschlag, im Südwesten kommen später Wolkenfelder hinzu. Bei Tiefstwerten zwischen 1 und -6 Grad kommt es zudem zu Frost.

Tagsüber wird es am Freitag dann erneut sonnig, bei 7 bis 15 Grad. Der Wind nimmt zu, es kann sogar vereinzelt zu stärkeren Böen kommen. In der Nacht zum Samstag kämpfen sich dann immer mehr die Wolken durch.

Das Wochenende bleibt zunächst trocken, aber bewölkt. Am Samstag warten 8 bis 14 Grad, am Sonntag sogar bis zu 15 Grad am Neckar. Aber: auch etwas Regen ist ab Sonntag wieder möglich.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 08.45 Uhr