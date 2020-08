Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Sommer, Sonne und Gewitter: Das Wetter in Baden-Württemberg wird am Dienstag hochsommerlich. Im Laufe des Tages seien aber teils kräftige Gewitter zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad im Bergland und 35 Grad am Oberrhein. Der Deutsche Wetterdienst warnte in Baden-Württembergs vor Hitze, ausgenommen von der Warnung sind Teile des Südens und der Mitte Baden-Württembergs. Im Südwesten Baden-Württembergs warnt der DWD sogar vor extremer Hitze.

Auch am Mittwoch scheint die Sonne bei Temperaturen von 28 Grad in höheren Berglagen und 35 Grad im Rheintal. Im Laufe des Mittwochs rechnen die Wetterexperten mit teils kräftigen Schauern und Gewittern.