Heidelberg. (rnz) Es bleibt dabei: Aktuell wird das Wetter von einem Hochdruckgebiet geprägt, das relativ kalte kontinentale Luft mit sich bringt. Das heißt: Wie in dieser Nacht kann es auch zum Samstag wieder Frost geben, es wird -2 bis -7 Grad kalt, in den Höhenlagen kann es sogar zu stürmischen Böen kommen. Für den Tag meldet der Deutsche Wetterdienst dagegen überwiegend Sonnenschein, ab und an können lockere Quellwolken den Ausblick minimal trüben. Aber: Es bleibt wohl trocken. Für Baden-Württemberg werden Höchstwerte von 3 bis 11 Grad erwartet. Der Wind kommt nach wie vor aus Nordost/Ost und das meist schwach.

Für das Wochenende hat sie ebenfalls die Sonne angekündigt. Bei 1 bis 10 Grad bleibt es am Samstag trocken, starke Böen sind nur im Bergland zu erwarten. In der Nacht auf Sonntag ist zudem mit sternenklarem Himmel zu rechnen, dadurch wird es -3 bis -8 Grad kalt.

Tagsüber bleibt es sonnig, einige Quellwolken können sich dann aber schon wieder vor die Sonne schieben. Bei 0 bis 8 Grad bleibt es aber trocken, nachts kühlt es sich auf -2 bis -8 Grad ab.

Update: Freitag, 4. März 2022, 09.30 Uhr