Heidelberg. (rnz) Heute erwartet uns wieder viel Sonne, am Vormittag kann es aber auch zu Frost kommen. Das liegt an einem Hochdruckgebiet über dem Baltikum, das unser Wetter aktuell bestimmt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Nach dem Frost gibt es dann aber auch Höchstwerte von 7 Grad im Bergland und bis zu 14 Grad am Oberrhein. Der Wind kommt aus Osten, bleibt aber schwach. In der Nacht kann es vereinzelt sogar über dem Gefrierpunkt bleiben, Tiefstwerte bis -7 Grad sind aber ebenfalls örtlich möglich.

Morgen bleibt es dann wie heute sonnig und trocken, erst am Abend bekommen wir im Südwesten einige Schleierwolken zu sehen. Dabei wird es wieder etwas wärmer, bis zu 15 Grad am Neckar. In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel zunächst klar, ehe von Westen erste Wolkenfelder herüberziehen. Bei Temperaturen zwischen 2 und -5 Grad kann es vereinzelt zu Nebel kommen.

Mit dem gleichen Bild geht es dann ins Wochenende: Der Freitag wird wieder meist sonnig mit einigen Wolkenfeldern, nachts ziehen die Wolken dann weiter zu. Am Samstag startet das Wetter dann wolkig, gegen Nachmittag kämpft sich die Sonne jedoch wieder durch und bringt freundliches Wetter mit sich.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 08.30 Uhr