Südwest. (RNZ) Nach einem Sommersonntag warten am Montag örtliche Gewitter, mittags dann aufkommender Regen. In der zweiten Tageshälfte vor allem im Osten einzelne Gewitter wahrscheinlich. Heute Vormittag bleibt es in Baden stark bewölkt und mittags ist mit Regen zu rechnen. Nach Osten dominiert zunächst eine Mischung aus Sonne und Wolken, ab Mittag vom Bergland ausgehend örtlich Schauer und Gewitter. Die Temperaturen: Maximal 19 Grad im Bergland, bis 25 Grad im Nordosten. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Nordwestwind mit frischen bis starken, bei Gewittern auch Sturmböen. In der Nacht zum Dienstag wird es dann stark bewölkt, im Westen häufig, im Osten nur gelegentlich Regen oder Schauer. Minimal 12 bis 7 Grad.