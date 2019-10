Heidelberg. (mün) Der Goldene Oktober bleibt dem Südwesten wohl nur bis zur Wochenmitte erhalten. Ab Mittwoch soll es wieder Regen geben, meldet der Deutsche Wetterdienst.

> Am Montag gibt es viel Sonne und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 19 Grad im Bergland und am Rhein auf bis zu 26 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es zunächst gering bewölkt, später ziehen von Westen her Wolken auf. Meist trocken. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 13 und 6 Grad.

> Am Dienstag ziehen von Westen her Wolken auf und es kann örtlich etwas Regen geben. Im Osten bleibt es bis zum Nachmittag trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 bis 22 Grad Celsius. In der Nacht zum Mittwoch gibt es zeitweise Regen bei dichter Bewölkung. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 11 bis 6 Grad.

> Am Mittwoch soll der Regen bis zum Mittag weniger werden und dann sei es verbreitet heiter, so der DWD. Die Temperaturen steigen im Bergland auf etwa 11 Grad, ansonsten liegen sie zwischen 14 bis 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben und gebietsweise Nebel und Hochnebel geben. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad.