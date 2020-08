Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Nach der Hitze der vergangenen Tage macht der Sommer in Baden-Württemberg eine kurze Pause. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 16 Grad im Südschwarzwald und 23 Grad an Oberrhein, Neckar und Tauber, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag hatten die Meteorologen in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) noch 37,1 Grad Celsius gemessen. Im südbadischen Rheinfelden waren es am Freitag sogar 38,5 Grad.

Am Montag gibt es viele Wolken und Schauer. Auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen seien möglich. Auch am Dienstag bleibt es zunächst stark bewölkt, zeitweise kann es laut DWD auch noch etwas regnen. Im Tagesverlauf zeige sich häufiger die Sonne. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen auf maximal 29 Grad im nördlichen Rheintal.

Update: Sonntag, 2. August 2020, 13.49 Uhr