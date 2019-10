Stuttgart. (dpa-lsw) Im Südwesten hat die Herbstsonne es am Donnerstag schwer - Nebel und viele Wolken bestimmen den Tag. Am Vormittag sei vor allem in Schwaben mit Nebel zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Doch auch im Rest von Baden-Württemberg werden vielen Wolken und wenig Sonne erwartet. Zwischen dem Südschwarzwald und dem Bodensee kann es außerdem regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig, stellenweise ist in Oberschwaben mit Regen zu rechnen.