Heidelberg. (mün) Am heutigen Mittwoch gibt es nach einer teils frostigen Nacht milde Temperaturen. Schleierwolken verdecken die Sonne und es bleibt trocken in Baden-Württemberg, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Höchsttemperaturen sind 12 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad in der Rheinebene.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig und es kann in einzelnen Lagen wieder Frost geben.

Dann kommen von Nordwesten zunehmend dichtere Wolken, am Vormittag gibt es vereinzelt etwas Regen. Ab dem Mittag regnet es häufiger und teils schauerartig, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Am Freitag ist es stark bewölkt, zeitweise regnet es und im Bergland kann sogar etwas Schnee fallen.