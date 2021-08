Heidelberg. (RNZ) Nach dem mehrere Tiefdruckgebiete für Abkühlung gesorgt haben, wird in der zweiten Augustwoche der Sommer wieder das Regiment am Himmel übernehmen.

Für den heutigen Montag meldet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad und trotz einiger Wolken soll es trocken bleiben. Der Wind soll mäßig wehen, aber in der Kurpfalz kann es zeitweise zu starken Böen kommen. In der Nacht zum Dienstag zunächst meist nur leicht bewölkt und trocken.

Am Dienstag gibt es mehr Sonne als Wolken. Es wird zwischen 20 Grad im Bergland und 27 Grad am Rhein warm. In der Nacht zum Mittwoch gibt es nur wenige Wolken und es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf Werte zwischen 16 und 10 Grad.

Am Mittwoch bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken, im Bergland gibt es einzelne Schauer. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad im Bergland bis 29 Grad entlang des Rheins.