Stuttgart. (dpa/lsw) Auch am Montag haben in der Region die kalten Temperaturen Bestand. Dabei meldet Heidelberg aktuell 0 Grad, Mannheim liegt mit -1 Grad leicht darunter. Während Mosbach -2 Grad misst, sind es in Buchen gerade -5 Grad.

In manchen Gebieten kann es dementsprechend zu Glätte auf den Straßen kommen. Außerdem ist es weitgehend bedeckt.

Update: Montag, 15. Februar 2021, 09.54 Uhr