Stuttgart. (RNZ) Am heutigen Montag bleibt es im Nordwesten des Landes zunächst trocken. Erst zum Abend fällt in Baden leichter Regen. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad im Bergland und bei 24 Grad am Oberrhein. Mäßiger Westwind mit starken, im Bergland und im Norden mitunter starken bis stürmischen Böen. Bei Gewittern im Südosten sind anfangs schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Dienstag wird es stark bewölkt. Von Nordwesten nach Südosten gibt es zeitweise schauerartigen Regen. Danach Wolkenauflockerung. Tiefstwerte von 14 bis 8 Grad. In höchsten Berglagen starke bis stürmische Böen aus West.

Der Dienstag wird stark bewölkt oder wolkig und meist trocken, erst am Abend im Norden etwas Regen. Höchstwerte zwischen 14 Grad im Bergland bis 22 Grad im Breisgau. Schwacher bis mäßiger Westwind mit frischen, im Norden starken Böen. In der Nacht zum Mittwoch bedeckt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte zwischen 15 und 9 Grad.