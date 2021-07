Baden-Württemberg. Heute Vormittag sind anfangs Wolkenfelder zu erwarten, im weiteren Tagesverlauf wird es bei Quellbewölkung überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Bergland und bis 27 Grad am südlichen Oberrhein. Dazu kommt mäßiger West- bis Südwestwind mit frischen, im Norden und auf Schwarzwaldgipfeln teils starken und vereinzelt starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Freitag bleibt es im Norden und der Mitte gering bewölkt und trocken, im Süden zunehmend stark bewölkt, in Oberschwaben auch einzelne Schauer oder etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 9 Grad.

Am Freitag wartet im Norden ein Mix aus Sonne und Wolken bei trockenen Verhältnissen, nach Süden hin stärker bewölkt und im Tagesverlauf wiederholt Schauer und Gewitter. Maximaltemperaturen liegen bei 23 Grad im Bergland und 28 Grad an Oberrhein, Neckar und Tauber. Oft mäßiger, in Böen starker, auf Schwarzwaldgipfeln und bei Gewittern stürmischer Wind aus Südwest.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 08.31 Uhr