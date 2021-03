Stuttgart. (dpa/lsw/ppf) Eine Kaltfront kommt auf: Heute bleibt es meist stark bewölkt, am Nachmittag kommt von Norden her schauerartiger Regen, in der Nacht zum Freitag kann es in den Hochlagen auch Schnee geben.

Vereinzelt fällt im Südwesten etwas Regen, was am Mittag und Nachmittag zunimmt. Auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen: Maximal 10 bis 15 Grad. Hinzu kommt schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind mit frischen bis starken, in Gewitternähe starken bis stürmischen Böen. Diese können bis zu 70 km/h schnell werden.