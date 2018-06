Stuttgart. (dpa) Viel Sonne und hohe Temperaturen: Dem Südwesten steht ein sommerliches Wochenende bevor. Die Temperaturen klettern am Samstag auf 24 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad am Rhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. Bereits ab Freitag nehme auch das Schauer- und Gewitterrisiko wieder ab. Bis dahin müssen die Badehosen und Sonnenbrillen aber noch im Schrank bleiben.

Denn der DWD warnt auch am Mittwoch im ganzen Land vor starken Gewittern. Demnach kann es bereits ab Mittag zu Gewittern mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel kommen. Den Meteorologen zufolge kann es stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben. Örtlich seien auch Unwetter mit Starkregen von 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter und Hagelkörner mit einer Größe um die drei Zentimeter möglich.

Bereits am Dienstag zogen Unwetter über den Südwesten hinweg. In Stadt und Landkreis Karlsruhe etwa musste die Feuerwehr innerhalb von zwei Stunden zu 81 Einsätzen ausrücken. Dem Kreisfeuerwehrverband zufolge mussten in zwei Stadtteilen von Östringen Dutzende Keller ausgepumpt werden, da ein reißender Fluss durch die Orte schoss.