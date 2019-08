Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Einmal noch - und dann kommt das Jubiläum. Ab Donnerstag, 12. September, steht Heilbronn für zwölf Tage im Zeichen des 49. Weindorfes. Wie seit einigen Jahren geht das "Weindorf mit Herz" damit über zwei Wochenenden. Davor aber, am ersten September-Wochenende, ist Heilbronn Deutschlands "Rieslinghauptstadt". Dann kommen im Rahmen des "Vinum-Wettbewerbs" die besten deutschen Rieslinge nach Heilbronn, auch zum Verkosten. Mit dem "Riesling Champion 2019" ist es der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) gelungen, den vom europäischen Weinmagazin "Vinum" renommierten nationalen Wettbewerb auszurichten. "Wir werden uns als guter Gastgeber präsentieren, diesem für die Weinwirtschaft wichtigen Event einen einmaligen Rahmen geben und den Riesling-Champion gerne auch zukünftig in Heilbronn ausrichten", sagt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch dazu.

Längst restlos ausverkauft ist die "Weiße Riesling Nacht", die im Ambiente des Schießhaus-Gartens am Abend des 7. September stattfinden wird. Sie wird ausgerichtet von der Heilbronn Marketing und dem Studiengang "Foodmanagement" der Dualen Hochschule Heilbronn, dem Staatsweingut Weinsberg und der Wein-Villa Heilbronn. Das Vier-Gänge-Menü kreiert Mario Lutz, der neue Küchenchef des Parkhotels Heilbronn. Er sammelte Erfahrungen auch in der Sterne-Küche. Tagsüber kann man sich, nach der Prämierung der 50 Besten, bei einer öffentlichen Verkostung (14 bis 17 Uhr) mit dem deutschen Riesling-Angebot in seiner ganzen Breite bekannt machen. Der Eintritt im Schießhaus kostet 25 Euro.

Auch wenn Heilbronn nach wie vor Deutschlands Rotweinregion Nummer eins ist, auf dem Weindorf dominiert der heimische Riesling. Bei der traditionellen Weinprobe vor dem Weindorf mit den jeweiligen Premiumweinen der Beschicker waren in diesem Jahr nach längerer "Abstinenz" auch wieder Rieslinge dabei, und die Diskussion danach zeigte es deutlich: Man setzt schon verstärkt auf sie, wird es künftig noch mehr tun, auch im Hinblick auf den Klimawandel und fürchtet dabei nicht die Konkurrenz aus dem Rheingau oder der Pfalz: "Als größter Riesling-Erzeuger in Württemberg widmen wir uns mit großer Hingabe dem Riesling in An- und Ausbau", sagte Karl Seiter von der Genossenschaftskellerei Heilbronn dazu. Für ihn ist in dieser Funktion das kommende Weindorf das letzte, er geht nächstes Jahr in den Ruhestand.

Eröffnet wird das 49. Weindorf von einem "alten Bekannten": Günther Oettinger kommt zum dritten Mal, wenn auch jedes Mal in anderer politischer Funktion. Angekündigt sind auch zwei Weinhoheiten, die deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner und die württembergische Weinkönigin Julia Böcklen - und es wird, abweichend von der zuletzt gehandhabten Regelung, in diesem Jahr wieder zwei neue Herbstritter beziehungsweise Edelfräulein geben. Bei der Pressekonferenz zum Weindorf versprachen sich sowohl Steffen Schoch wie auch Nico Weinmann, der als Vorsitzender des Verkehrsvereins Mitveranstalter ist, dass es eine gendergerechte Ehrung geben wird. Beim "Ritterschlag" der Weinbaustadt Heilbronn hat es ja auch früher selten mit der Geheimhaltung davor geklappt.

Auch in diesem Jahr sollen wieder 270.000 Gäste kommen - so die geschätzte Zahl aus dem Vorjahr. 2019 gehen die Wengerter gelassener ins Weindorf. Keinen "Stress" macht auch die parallel stattfindende Buga, man sieht sich hier vor allem als attraktives Co-Angebot dazu. Die Weingüter und Genossenschaften der Stadt und der Region werden zehn Tage lang über 380 verschiedene Weine, Sekte und Seccos zur Verkostung anbieten. Bei dieser Leistungsschau an der "längsten Versuchstheke" weit und breit hält man weiter auch am "Zehntele-Ausschank" fest. Da können die Besucher mit zwei Euro einsteigen und sich bis zum edelsten im Barrique gereiften Tropfen durchprobieren - für dann sechs Euro.

Traditionell gibt es auch ein paar Neuheiten, dies vor allem mit einem Angebot an Ökoweinen und regionalen, besonders schwäbischen Produkten. Ökoweine bieten die Weingärtner Stromberg-Zabergäu, die Lauffener Weingärtner, die Öko-Weingüter Schäfer-Heinrich und Stutz sowie auch in diesem Jahr als "Gastbetrieb" das Schlossweingut Hohenbeilstein an. Alle Erzeuger dieser Weindorfgemeinschaft gelten als Pioniere des Ökoweinbaus.

Abwechslung in der Gastronomie bietet das Team "RBS" mit "regional und b’sonders schwäbisch". Zum weiten Rahmenprogramm gehört viel Livemusik auf fünf Bühnen mit rund sechzig Auftritten. Es bleibt auch beim Familientag und dem Studententag. Und: Das Heilbronner Weindorf ist keine Hocketse sondern ein Wandel-Dorf, daran ändert auch nichts, dass man die Zahl der Sitzgelegenheiten erhöht hat.

Info: Alles zum Weindorf, zum Wein- und Essensangebot, Preise und Veranstaltungen sind in einer 76-seitigen Broschüre aufgeführt, die es kostenlos bei der Tourist-Info gibt und unter www.weindorf-heilbronn.de.