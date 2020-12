Stuttgart. (sös) Wer darf zusammen Weihnachten feiern? Gibt es "Sperrzeiten"? Und: Ist auch eine Silvesterparty möglich? Diese Vorgaben gelten in Baden-Württemberg:

Welche Ausgangsbeschränkungen gelten grundsätzlich? Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist von 20 bis 5 Uhr nur "aus triftigen Gründen" erlaubt. Welche Gründe das sind, ist in der Corona-Verordnung des Landes aufgelistet – der Arbeitsweg, Gassigehen mit dem Hund oder (neu) der Besuch von Ehegatten oder Partnern in deren Wohnung zählt dazu. Tagsüber kommen weitere Ausnahmegründe hinzu – etwa Einkäufe oder Bewegung an der frischen Luft.

Und welche Kontaktbeschränkungen?Im öffentlichen Raum ist der Aufenthalt nur alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Im privaten Raum – also in der Wohnung oder im eigenen Garten – dürfen maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Welche Ausnahmen gelten an Weihnachten? Ausschließlich an den Feiertagen, vom 24. bis 26. Dezember, sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen "aus dem engsten Familienkreis" möglich. Die Familie wird hier übrigens bevorzugt: Nur für diesen "engsten Familienkreis" sind die Fünf-Personen-Obergrenze und die Zwei-Haushalte-Grenze aufgehoben. Nicht jedoch für Besuche bei Freunden und Bekannten.

Darf also kein Freund zusätzlich zur Familienfeier eingeladen werden? Nicht, wenn dadurch mehr als zwei Haushalte zusammenkommen. Es gibt aber eine Ausnahme: Erlaubt sind ja Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden erwachsenen Personen. In der Verordnung heißt es: "In privaten Härtefällen darf eine der (...) genannten vier Personen von außerhalb des engsten Familienkreises stammen." Was ein Härtefall ist, ist nicht ausgeführt.

Gelten die Ausgangsbeschränkungen trotzdem? Sie werden vom 24. bis 26. Dezember für die Nachtstunden gelockert. Dann gilt auch der Besuch bei der Familie und bei Freunden als "triftiger Grund", aus dem man zwischen 20 und 5 Uhr noch im öffentlichen Raum unterwegs sein darf.

Ist ein "Weihnachtsspaziergang" möglich? Die große Gruppe darf zwar zusammen unter dem Christbaum sitzen. Vor die Tür geht es aber nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Auch an den Feiertagen.

Sind Hotelübernachtungen möglich? Grundsätzlich sind nur "notwendige geschäftliche, dienstliche Übernachtungen" erlaubt. Es gibt in der neuen Verordnung aber eine Ausnahmeklausel für "besondere Härtefälle". Laut "Fragen & Antworten" der Landesregierung zählt der Familienbesuch an den Weihnachtsfeiertagen dazu.

Werden Gottesdienste stattfinden können? Theoretisch ja. Allerdings ist Gemeindegesang in geschlossenen Räumen untersagt. Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Und eine vorherige Anmeldung ist notwendig, "sofern es auf Grund der erwarteten Besucherzahlen zur Auslastung der räumlichen Kapazitäten kommen wird". Viele Kirchen verzichten angesichts der Lage auf Präsenzgottesdienste.

Gibt es auch Lockerungen an Silvester? Nein. Hier bleibt es bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Und auch die Ausgangsbeschränkungen gelten in voller Schärfe – nachts darf man also nur aus triftigen Gründen unterwegs sein.

Darf ich Feuerwerk zünden? Im öffentlichen Raum ist "das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände" verboten. Der Verkauf von Feuerwerk ist bundesweit untersagt. Altbestände können legal auf dem eigenen Grundstück gezündet werden – allerdings drohe eine erhöhte Verletzungsgefahr, warnt die Landesregierung.