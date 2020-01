Noch heute steht an gleicher Stelle und beinahe unverändert die Gaststätte „Waibstadter Hof“. Neben dem Essensangebot hat aber auch der Name gewechselt. Hier fand auch die erste Kinovorführung im Ort statt. Foto: Christian Laier/RNZ Repro

Von Christian Laier

Waibstadt. Seine Einwohner sind in der Umgebung bekannt dafür, gesellig zu sein und gerne zu feiern. Doch wie war das früher? Ein Vergleich im Jubiläumsjahr:

Während heutzutage die Feste des jährlichen Veranstaltungskalenders in der Stadthalle oder auf dem Marktplatz gefeiert werden, war es im vergangenen Jahrhundert noch üblich, dass sich Feste und das Vereinsleben hauptsächlich in den örtlichen Gaststätten abspielten. Im vergangenen 20. Jahrhundert prägten die Wirtshäuser das öffentliche Leben deutlich stärker, spielte sich doch der größte Teil des geselligen Lebens der Bevölkerung dort ab.

Freudvolle und leidvolle Anlässe führten die Menschen zusammen, von der Taufe über besondere Geburtstage bis zum "Leichenschmaus". Früher lockten die Wirtshäuser ihre Gäste noch mit heute kurios erscheinenden Angeboten wie täglichen Fernsehübertragungen an. So verfügte das heute noch bestehende "Höhenrestaurant Luisenhöhe" bereits 1952 über ein Fernsehgerät, was damals eine echte Attraktion war.

Besonders vielfältig waren auch die Namen der Waibstadter "Wirtschaften". Bereits im Mittelalter hatten sich die Häuser, die Fremde beherbergten, einen eigenen Namen zugelegt, um sich bei den Reisenden bemerkbar zu machen.

Früher bei den Gästen sehr beliebt war der "Badische Hof", der eine Gastwirtschaft und eine Weinstube mit zwei verschiedenen Eingängen hatte. Er wurde aber schon 1958 geschlossen. Der Name der legendären mittlerweile ebenfalls geschlossenen Gaststätte "Zur Kegelbahn" wiederum beruhte naheliegend auf der dort vorhandenen Kegelbahn.

Besonders beliebt waren Tiernamen: Die Gaststätten "Adler", "Löwe", "Lamm", "Hirsch" oder "Ochsen" prägten viele Jahre das Stadtbild. Allerdings gehen diese Namen in erster Linie gar nicht auf das entsprechende Tier zurück, ihre Symbolik fußt auf den Sinnbildern der drei Evangelisten: Der Löwe ist das Sinnbild des Markus, der Ochse das des Lukas, der Adler das des Johannes.

Der Engel dagegen ist das Symbol des Evangelisten Mathäus und das Lamm geht auf den religiösen Begriff des Lamm Gottes, zurück. Die Krone auf die drei Kronen der Heiligen drei Könige, was im traditionell katholisch geprägten Waibstadt nicht verwundert.

Bereits 1933 verfügte die Stadt, in der damals nur rund 2000 Einwohnern lebten, ein Dutzend Wirtshäuser. Daher müssen schon früher wohl immer viele auswärtige Gäste in Waibstadt verkehrt sein. Liest man in den alten Gemeinderechnungen, stellt sich heraus, dass sich die Ratsherren nach getaner Arbeit öfter in den Gastlokalen trafen.

Mit den veränderten Lebensgewohnheiten hat sich über die Jahre auch beim Wirtshausbesuch gegenüber früheren Zeiten vieles verändert. Die Massenabwanderung zum Sport oder zu Konzerten kostete die Gasthäuser vor allem an den Sonntagen viele Besucher. In den Jahren von 1958 bis 1977 schlossen einige Waibstadter Gaststätten daher ihre Türen für immer.

Hört man sich bei den älteren Mitbürgern um, stellt man schnell fest, wie viele schöne Erinnerungen mit den Wirtshäusern verbunden werden. "In den vielen Gasthäusern war früher immer etwas los und fast jedes Gasthaus hatte auch einen eigenen großen Veranstaltungssaal", erinnert sich Zeitzeuge Ottmar Lehmann. Vor allem über die Kerwe oder in der Fastnachtszeit habe es praktisch in jeder Gaststätte Livemusik zum Tanz gegeben. Mit den Jahren sei dies für die Wirte vor allem durch den Bau der modernen Stadthalle und den in der Folge dort stattfindenden Großveranstaltungen aber immer unwirtschaftlicher geworden, sodass viele Wirtschaften ihren Gastraum verkleinerten und die Säle zu Wohnraum umfunktionierten. Zudem entstanden mehrere Vereinsheime, deren Mitglieder sich dann dort trafen.

Mehrere Brauereien gab es zu dieser Zeit ebenfalls im Ort. Aus alten Werbeanzeigen geht hervor, dass viele Gastwirte noch Hausschlachtung betrieben und mit deftigem Essen ihre Gäste anlockten. Darunter auch das ehemalige Gasthaus "Zum Lamm", das früher gerne mit seinem hausgemachten Ochsenmaulsalat um Kunden warb.

Nur noch wenige der alten "Flaggschiffe" sind auch heute noch für Gäste geöffnet. Seit Jahrhunderten verköstigt das Gasthaus "Zum Adler", das früher auch eine eigene Brauerei hatte, mittlerweile seine Gäste. Ein weiteres noch bestehendes Traditionshaus ist der am Ufer des Schwarzbaches gelegene "Waibstadter Hof", der früher "Hotel Lang" hieß.

In diesem Gebäude befand sich der Übungsraum des Turnvereins, und hier fand im Jahr 1909 die erste Kinovorführung in Waibstadt statt. Von 1950 bis 1964 diente der Saal als Lichtspielhaus. Prominenter Inhaber war der frühere Fußball-Nationalspieler Karl Burger, der dank seiner Bekanntheit unter anderem den damaligen Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard bewirtete.

Über die Jahre kamen immer wieder neue Restaurants hinzu, ohne historischen Bezug zum Ort zu haben. Während sich die Wirtshäuser früher eher über das Angebot an Weinen und Bieren sowie durch ihre Lage unterschieden, treffen heute viele kulinarische Einflüsse aufeinander und machen in erster Linie den Unterschied aus. Deutsche Küche, französische Küche, italienische, griechische oder türkische Spezialitäten werben heute um die Gunst der Kunden.

Im Vergleich zum "Wirtschaftssterben" der letzten Jahre in vielen Gemeinden des ländlichen Raums, gibt es in Waibstadt nach wie vor einen breites Angebot an Gaststätten. Daher haben die Gäste auch im Jubiläumsjahr viele Möglichkeiten, sich in den verschiedenen Wirtshäusern zu treffen, gemeinsam zu feiern und sich das Essen schmecken zu lassen.