Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Die 38-jährige Heidelbergerin Sandra Detzer ist Landesvorsitzende der Grünen.

Frau Detzer, die CDU-Fraktion bleibt beim "Nein" zur Wahlrechtsreform. Ihr Urteil über diese Entscheidung?

Ich bin sehr enttäuscht, dass ein wichtiges und richtiges Anliegen der Koalition an der CDU-Fraktion gescheitert ist. Es ist erstaunlich, dass Verlässlichkeit und Vertragstreue der CDU-Fraktion nicht so viel zu gelten scheinen - insbesondere, da der jetzige Justizminister Guido Wolf als damaliger Fraktionsvorsitzender diesen Koalitionsvertrag unterzeichnet hat. Dass sein Nachfolger, Wolfgang Reinhart, jetzt explizit erklärt, der Koalitionsvertrag ende an der Schwelle des Parlaments, ist in keinster Weise akzeptabel. Dann ist eine Regierung nicht handlungsfähig.

Ist es nicht so, dass die CDU-Abgeordneten nur ehrlich sagen, was viele im Landtag, durch alle Fraktionen hindurch, denken: Dieses Wahlrecht ist gut?

Die CDU-Fraktion versucht da ein Ablenkungsmanöver. Fakt ist: Die Reform ist an ihrem Veto gescheitert. Sie hat den Koalitionsvertrag an einem für uns Grüne ganz zentralen Punkt verletzt. Sie muss jetzt beweisen, dass diese Koalition weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Ich empfinde das Verhalten bei diesem wichtigen Vorhaben als Foulspiel, da es sich bei der Wahlrechtsreform nicht um eine Statusfrage von Abgeordneten handelt, sondern um ein grundlegendes Recht aller Bürgerinnen und Bürger.

Von der grünen Parteijugend wurde die Zusammenarbeit schon in der vergangenen Woche in Frage gestellt. Sehen die die Stabilität der grün-schwarzen Regierung ernsthaft erschüttert?

Uns Grünen ist diese Reform ein Herzensanliegen. Deswegen ist es eine schwierige Phase. Die CDU-Fraktion muss beweisen, dass der Koalitionsvertrag auch für sie gilt.

Hat die CDU eine Art "Revanchefoul" zu erwarten? Werden die Grünen im Regierungsalltag härter auftreten?

Klar ist: Wir machen keine faulen Kompromisse. Wir werden nicht Bürgerbusse oder Lehrerstellen gegen mehr Frauen im Landtag tauschen. Die Reform ist jetzt gescheitert. Wir werden aber dranbleiben. Wenn wir Grünen die einzigen sind, die für mehr Frauen im Landtag kämpfen, wissen die Wähler wenigstens, woran sie sind.

Ist eine fraktionsübergreifende Initiative für die Wahlrechtsreform jenseits der Koalition denkbar?

Nein. Wir haben in der Vergangenheit immer als Koalition abgestimmt und werden das auch in Zukunft tun.

Bei der CDU haben sich breite Teile der Partei, bis hin zum Parteichef, für die Reform starkgemacht. Was ist die Parteilinie wert, wenn Abgeordnete sich stur stellen?

Ich bin vor allen Dingen der Frauen Union in der CDU sehr dankbar für eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich wünsche all diesen progressiven Kräften in der CDU, dass sie weitermachen, dass sie stärker werden in der CDU. Sonst entwickelt sich die CDU sich wieder zurück zur Mappus-Ära und verlässt klar den Modernisierungspfad.