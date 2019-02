Seit zwei Wochen im Dauereinsatz für die Artenvielfalt: Unterstützer des Volksbegehrens "Rettet die Bienen!" in München. Foto: Sven Hoppe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. "Rettet mich!" oder "Wie retten wir die Bienen?" hieß es in den bayerischen Zeitungen. Gelb-schwarz-gestreifte Insekten blickten von den Titelseiten herab. In den Leserbriefseiten wurde lebhaft diskutiert.

Kein Wunder, rollte doch eine einzigartige Kampagne in den vergangenen zwei Wochen über den Freistaat. Gefühlt an jedem zweiten bayerischen Laternenpfahl hing das Plakat zum "Volksbegehren Artenvielfalt". "Eintragen! Ins Rathaus! Ausweis mitnehmen!" wurden die Bürger aufgefordert. Erfolgreich. Über 1 Million Unterschriften vermeldete die Initiative am Dienstag. Damit ist die erste Hürde genommen: Mehr als die gesetzlich erforderlichen zehn Prozent aller Wahlberechtigten in Bayern haben sich hinter das Begehren gestellt.

Dessen Stoßrichtung: Über Änderungen im Landes-Naturschutzgesetz soll ein weiterer Verlust von Biodiversität verhindert, das massive "Insektensterben" gestoppt werden. Dafür soll ökologischer Landbau bis 2025 auf 20 Prozent und bis 2030 auf 30 Prozent der Agrarflächen betrieben werden. Diverse Vorgaben an Bauern sind vorgesehen - beispielsweise Regelungen zur Mahd auf Grünlandflächen. Der Einsatz von "Himmelsstrahlern", also spezieller Scheinwerfer, soll eingeschränkt werden. Ebenso die Verwendung von Pestiziden. Zudem soll ein Biotopverbund entstehen. Ein regelmäßiger "Bericht zur Lage der Natur" wird gefordert.

"Bauern-Bashing", wie Kritiker des Volksbegehrens beklagen? Die Initiatoren aus bayerischen Grünen, ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) und Landesbund für Vogelschutz (LBV) weisen diese Vorwürfe von sich. "Das Volksbegehren greift nicht die Landwirte an", erklären sie. Vielmehr seien diese "Opfer des Systems". Man kämpfe dafür, die gesetzlichen Rahmenbedingungen "zu verbessern." Denn es sei nicht zu leugnen, dass die konventionelle Landwirtschaft "eine Menge Umweltprobleme" verursache. Verkehr oder Flächenversiegelung habe man aus formalen Gründen nicht berücksichtigen können: "Ein Volksbegehren kann nicht alle Verursacher eines Problems zusammenwürfeln."

Die Biene treibt die Bayern um

Nachdem die CSU-geführte Landesregierung sich lange Zeit an die Seite des Bauernverbands gestellt hatte, der Nachteile für die Branche fürchtete, zeigte sich Ministerpräsident Markus Söder am Montag zugänglicher. "Wir wollen versöhnen, statt zu spalten", verkündete er auf Twitter, dass schon für kommende Woche ein parteiübergreifender "Runder Tisch für Artenvielfalt" geplant sei. "Wir wollen Natur nicht gegen die Bauern schützen, sondern mit ihnen", so Söder.

Und wie blickt man in Baden-Württemberg auf die Entwicklung im Nachbarland? "Die Initiative in Bayern zeigt, dass sich die Menschen intensiver mit ihrer Umwelt auseinandersetzten", so Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gegenüber der RNZ. "Aber man kann nicht nur von anderen fordern und mit dem Finger auf andere zeigen." Der Erhalt der Artenvielfalt sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Seitens der baden-württembergischen Landesregierung, so Hauk, sei man sich der Herausforderungen bewusst. "Das Thema Biodiversität nimmt in der politischen Arbeit einen bedeutenden Stellenwert ein", verweist er auf diverse Förderprogramme. Viele Forderungen aus der bayerischen Initiative würden in Baden-Württemberg bereits umgesetzt.

Bei der zentralen Forderung nach mehr Öko-Landbau zeigt der Trend im Südwesten deutlich in Richtung "mehr Bio". Ende 2017 gab es 4070 Öko-Betriebe, das ist jeder zehnte im Land. Bewirtschaftet wurden von diesen rund 165.000 Hektar - 42 Prozent mehr als noch 2012. Der Anteil an der gesamten landwirtschaftlich bewirteten Fläche lag bei 11,7 Prozent. Hauk zeigt sich überzeugt: Das 30-Prozent-Ziel bis 2030 könne das Land erreichen, "wenn es uns gelingt, die Nachfrage weiter anzukurbeln". Man gehe bei der Entwicklung "marktorientiert" vor. > Kommentar S. 2