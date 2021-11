Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim. Foto: Reinhard Lask

Mannheim. (lsw/hol) Kurz vor dem Inkrafttreten der Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg hat das oberste Verwaltungsgericht im Land Teile der Zugangsregelungen für die Warn- als auch die Alarmstufe für rechtens erklärt. Die Testnachweispflichten und die für den Fall der Nichtvorlage von Tests geltenden Zugangsregeln seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, teilte der Verwaltungsgerichtshof am Dienstag in Mannheim mit.

Damit ist noch kein Urteil über die ab Mittwoch in der Alarmstufe geltenden 2G-Regeln gefällt. Diese seien nicht Teil des Verfahrens gewesen, weil die Klage sich nicht darauf bezogen habe, teilte ein Sprecher des VGH der RNZ mit. Die Entscheidung betrifft damit nur Testpflichten, die es auch in der Alarmstufe gibt.

Eine Frau aus dem Ortenaukreis hatte sich in einem Eilverfahren gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung in der Fassung vom 20. Oktober gewandt. Die nach eigenen Angaben weder geimpfte noch genesene Klägerin wollte den Stopp des Vollzugs der Vorgaben erreichen, soweit darin Ungeimpften der Zutritt zu Einrichtungen oder Angeboten wie Theater, Kino oder Sportveranstaltungen nur mit einem negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis gestattet ist. Sie sehe dadurch mehrere Grundrechte verletzt, unter anderem das auf allgemeine Handlungsfreiheit und auf körperliche Unversehrtheit.

Die Mannheimer Richter folgten dem Argument nicht und erklärten die Beeinträchtigungen für zumutbar. Die Erwägungen des Landes zur Festlegung der Schwellenwerte für das Erreichen der Warn- und der Alarmstufe seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie dienten dazu, die medizinische Versorgung im Land abzusichern.

Zudem müssten die Interessen der Geimpften und genesenen Menschen berücksichtigt werden: Sie sollten die von den angefochtenen Vorschriften erfassten Veranstaltungen, Einrichtungen und Angebote in einer möglichst sicheren Umgebung besuchen. Das komme nicht nur dem einzelnen selbst, sondern auch seinen Angehörigen zugute. Zudem sei die von der Antragstellerin monierte Ungleichbehandlung von geschützten und ungeimpften Menschen mit Blickt auf Testpflichten durch einen Sachgrund gerechtfertigt: Da Menschen nach einer Impfung oder überstandenen Infektion ein geringeres Risiko hätten, sich anzustecken und das Virus weiterzugeben, sei es zum Schutz des Gesundheitssystems erforderlich und verhältnismäßig, nur von Nicht-Immunisierten einen Testnachweis zu verlangen.

Die bereits am Montag gefällte Entscheidung gelte auch für die zu jenem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretene Alarmstufe, teilte der 1. Senat mit. Sein Beschluss ist unanfechtbar (1 S 3295/21).

In der Alarmstufe gilt eine PCR-Testpflicht zum Beispiel für körpernahe Dienstleistungen, Außengastronomie und Hotelbesuche sowie eine Schnelltest-Pflicht im Einzelhandel. Geschäfte für die Grundversorgung wie Lebensmittel, Supermärke oder Drogeriemärkte sind davon ausgenommen.

Update: Dienstag, 16. November 2021, 20.41 Uhr