Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Am Dienstagnachmittag hat eine Unwetterfront aus süd-westlicher Richtung das gesamt Kreisgebiet in Richtung Nord/Ost durchzogen. Es sind aktuell insgesamt 15 Kommunen mit etwa 60 Einsatzstellen betroffen, teilt das Landratsamt mit.

Der Einsatzschwerpunkt bezieht sich auf vollgelaufene Keller, überflutete Straßen sowie vereinzelt umgestürzte Bäume. Einen Stromausfall gibt es in der Sandhausen. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger sollte der Ausfall in der nächsten halben Stunde behoben sein. Das Feuerwehrgerätehaus wurde besetzt, die Bevölkerung über eine MoWaS-Meldung entsprechend informiert.

Unwetter im Oberlauf des Neckars ließen den Fluss bei Hirschhorn und Eberbach kurzzeitig anschwellen. In Hirschhorn trat das Wasser ab Vormittag sogar für mehrere Stunden über die Ufer und überschwemmte die Uferstraße. Die Straße war von 9.30 bis zu ihrer Reinigung um 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. In Eberbach wurde der Parkplatz am Neckarlauer zwar vorsorglich gesperrt. Doch reichte der Wasserstand hier nur bis zur Lauer-Oberkante. Der Bauhof nutzte die Situation am Nachmittag zur gründlichen Reinigung der Fläche.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 17.10 Uhr

Gewitter legen erneut Teile des Bahnverkehrs im Südwesten lahm

Stuttgart. (dpa/lsw) Erneute Gewitter haben am Dienstagnachmittag für Ausfälle im Bahnverkehr in Baden-Württemberg gesorgt. Am Bodensee wurden nach Angaben der Deutschen Bahn die Strecken zwischen Konstanz und Radolfzell und zwischen Salem und Friedrichshafen (Bodenseekreis) gesperrt. Auch zwischen Bad Saulgau und Aulendorf sowie im Schwarzwald auf der Strecke zwischen dem Freiburger Hauptbahnhof und Kirchzarten kam der Verkehr unwetterbedingt zum Erliegen.

Auch in und um Stuttgart sorgten erneute Unwetter für Einschränkungen im Bahnverkehr. So war die Strecke zwischen Böblingen und Sindelfingen wegen eines Baums im Gleis zunächst gesperrt. Im Bereich um Waiblingen, Schorndorf und Backnang kam es demnach zu Verspätungen und Ausfällen wegen Starkregens. Mindestens nasse Füße bekam, wer im Feierabendverkehr durch die Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof musste. Dort stand am Nachmittag nach heftigen Regenfällen knöcheltief das Wasser. Der Fernverkehr um den Hauptbahnhof war auch am Dienstag noch durch die Folgen des Unwetters beeinträchtigt. Viele Fernverbindungen waren verspätet oder endeten in Esslingen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Nachmittag für weite Teile Baden-Württembergs vor schwerem Gewitter gewarnt. Die Experten rechneten mit heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Auch Hagel mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern sei möglich. Lokal könnten die Unwetter auch stärker ausfallen, hieß es.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 16.50 Uhr

"Extreme Unwetter" - weiterhin Starkregen möglich

Stuttgart/Calw/Ludwigshafen/Würzburg. (dpa) Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands die Ärmel hochgekrempelt. Alleine in Stuttgart habe die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge vom Montagabend bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag 330 Einsätze gezählt. Auch nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen habe in Stuttgart der anhaltende Starkregen und Wind dazu geführt, dass diverse Tunnel in kürzester Zeit mit Wasser vollliefen.

> Tausende Fahrgäste im Raum Stuttgart sind am Dienstagmorgen von Störungen der öffentlichen Verkehrsmittel infolge des Unwetters betroffen gewesen. Die Überflutung der zentralen Stuttgarter Station Charlottenplatz führte zu Behinderungen für die Nutzer der Stadtbahnen, teilte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mit. Busse wurden als Ersatz eingesetzt. Zahlreiche Buslinien wurden umgeleitet.

> Auch bei der Deutschen Bahn und im S-Bahn-Verkehr kam es zu Behinderungen. Auf drei Stuttgarter Linien wurden am Morgen mehrere Stationen nicht angefahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund seien Kurzschlüsse. Die Verbindung Stuttgart - Ulm sei zeitweise geschlossen, kurz nach 22 Uhr aber wieder geöffnet worden. In der Nacht seien auch die Strecken Stuttgart - Tübingen, die Gäubahn zwischen Rottweil und Horb sowie Verbindungen im Raum Heilbronn betroffen gewesen. Grund waren Bäume in der Oberleitung und überspülte Gleise. Die Schäden seien inzwischen repariert worden.

> Im Regionbahnverkehr sind die Strecken von Plochingen und Böblingen nach Stuttgart zunächst gesperrt. Auf der Strecke zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall-Hessental ist einem Sprecher zufolge nur eingleisiger Bahnverkehr möglich. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen. Auch bei sämtlichen Fernverkehrszügen mit Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof kam es am Morgen laut Deutscher Bahn zu Beeinträchtigungen. Einige Züge hielten ersatzweise nur in Esslingen und fuhren den Hauptbahnhof nicht an.

> Unter dramatischen Umständen sind zwei Männer aus einem überfluteten Tunnel gerettet worden. Als die Einsatzkräfte bei dem 450 Meter langen Tunnel in Dußlingen (Kreis Tübingen) eintrafen, saß ein Mann bereits auf dem Dach seines Pkw, der Fahrer eines Kleinlasters befand sich noch im Führerhaus. Der Lkw-Fahrer wurde aus dem Führerhaus geholt, von einem Feuerwehr-Schwimmer angeleint und aus der Strömung gezogen. Um den anderen Mann zu retten, fuhren die Feuerwehrleute mit einem großen Löschfahrzeug in die Unterführung. Doch sie konnten den Tunnel nicht mehr verlassen. Sie hatten sich bereits zum Schwimmen ausgezogen, als ein Schlauchboot sie doch noch aus den steigenden Fluten retten konnte. Laichinger resümierte: "Das war eine Rettungsaktion wie im Film." Etwa 60 Einsatzkräfte pumpten am Morgen den Tunnel leer.

> Im Kreis Calw waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend schwer beschäftigt. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullys und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Am Fluss Nagold wurde eine Mauer über einige Meter weggerissen.

> An der Staatsoper Stuttgart seien Teile der Dachverkleidung abgedeckt worden. Zudem seien Statuen von ihrem Sockel gefallen. "Ich stehe unter dem Dach und werde ganz schön nass", sagte der Intendant Viktor Schoner der dpa am Montagabend. Die Seitenbühne habe unter Wasser gestanden - teils sei der Regen über die Lampen ins Gebäude geflossen. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen, niemand sei verletzt worden.

> Heftige Gewitter haben den Feuerwehren und der Polizei bei Ludwigsburg einen Dauereinsatz beschert. Neben umgekippten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen mussten sich die Einsatzkräfte auch um die Evakuierung eines überschwemmten Pflegeheims und die Versorgung von zwei verletzten Autofahrern kümmern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren am Vorabend alleine beim polizeilichen Führungs- und Lagezentrum in Ludwigsburg knapp 100 Notrufe eingegangen.

> In Remseck am Neckar und Waldenbuch seien bei der Überflutung von Tiefgaragen Schäden in Millionenhöhe entstanden. In Waldenbuch sei zudem nach Überschwemmungen ein Teil eines Pflegeheims geräumt worden. Dort sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

> Auf der Autobahn A<8 bei Rutesheim seien zwei Menschen bei einem Autounfall aufgrund von Aquaplaning leicht verletzt worden. Dabei sei ein Schaden von 30 000 Euro entstanden.

> Bei einem Brand eines Wohnhauses in Wüstenrot nach einem Blitzeinschlag ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Zunächst war unklar, ob das Gebäude in Wüstenrot (Landkreis Heilbronn) abgerissen werden muss, wie die Polizei mitteilte. Der gesamte Dachstuhl habe am Montag gebrannt, die Feuerwehr habe das Feuer erst nach einigen Stunden unter Kontrolle bringen können. Die Bewohner des Hauses hätten sich ins Freie begeben können und seien unverletzt geblieben.

> Über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens zogen teils heftige Unwetter hinweg. In der Vorderpfalz habe es 265 Einsätze aufgrund des Starkregenereignisses binnen kurzer Zeit gegeben, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit. Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen waren es demnach 84 Einsätze, die Wasser aus Keller und Wohnungen gepumpt oder umgestürzte Bäume beseitigt haben.

> Auch in Bayern wütete das Unwetter am späten Dienstagabend bis tief in die Nacht. Innerhalb kürzester Zeit waren 101 Feuerwehr- und 25 Rettungsdiensteinsätze im Einsatz, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Die Kräfte beseitigten demnach umgestürzten Bäumen, sicherten herumfliegenden Teile, pumpten vollgelaufene Keller aus und sicherten überflutete Fahrbahnen ab.

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte am Dienstagmorgen, dass noch kein Ende des Unwetters in Sicht sei. Zwar sei das aktuelle Unwetter, das sich über Baden-Württemberg und Bayern formiert habe, nun teilweise nach Tschechien gezogen, doch die Wetterlage bleibe komplex. Immer wieder komme es zu neuen Unwetterlagen. Vor allem der Starkregen und die Sturmböen seien weiterhin ein Problem.

Auf zwei Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es bei heftigen Regenfällen zu Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 gab es am späten Nachmittag im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur insgesamt sieben Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.

Auch über Teile Hessens zogen am Abend Unwetter mit Blitz und Donner und viel Regen hinweg. Betroffen war zunächst insbesondere Südhessen. Bei Lützelbach im Odenwald wurde nach Angaben der Polizei wegen umgestürzter Bäume eine Landesstraße gesperrt. In Michelstadt wurde ein Gullydeckel hochgespült, auf einer Kreisstraße landete Geröll auf der Fahrbahn. In Dieburg schlug ein Blitz in ein Dach ein.

Auch in der nordrhein-westfälischen Stadt Bocholt mussten der Feuerwehr zufolge zahlreiche Keller ausgepumpt und Bäume beseitigt werden. Insgesamt hab es bis Mitternacht 119 Einsatzstellen in der Stadt gegeben.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 10.56 Uhr

Altensteig. (dpa/lsw) Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend ausgerückt. Besonders betroffen war der Kreis Calw. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullideckel und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig.

Der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Calw, Udo Zink, sprach von ziemlich heftigen Überschwemmungen. Der Süden und Osten des Kreises seien besonders betroffen. Bäume lägen auf Straßen und Gleisen, Keller seien vollgelaufen. Die Leitstelle sei personell verstärkt worden. Er sprach von 150 Einsätzen in zwei Stunden. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wie heftig die Schäden und Ausmaße des Unwetters sind, war zunächst unklar.

Die Deutsche Bahn meldete auf Twitter, dass ein Baum zwischen Stuttgart und Ulm auf dem Gleis liege. Fernverkehrszüge würden zurückgehalten und nach Möglichkeit umgeleitet. Auch die Gäubahn sei vom Unwetter betroffen. Zwischen Horb und Rottweil sei die Strecke unterbrochen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor "teils extremem Unwetter" im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb und vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. Von der Schweiz her ziehe ein weiterer Gewitterkomplex Richtung Bodensee und Oberschwaben - mit Großhagel und heftigem Starkregen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 22.13 Uhr